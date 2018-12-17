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Генассамблея ООН приняла резолюцию Киева о милитаризации Крыма


11:59
Генассамблея ООН приняла резолюцию Киева о милитаризации КрымаФото: ap-pa.ru

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, передает агентство "Интерфакс".

Соответствующий проект ранее был внесен представителем Киева.

В документе выражается осуждение по поводу роста военного присутствия РФ на территории Крымского полуострова, возведения моста через Керченский пролив, а также ограничения международного судоходства в акватории Азовского моря. Украинскую резолюцию подержали представители шестидесяти шести стран. Девятнадцать государств решили проголосовать против. Более семидесяти делегатов предпочли воздержаться, сообщается в опубликованном отчете о состоявшемся голосовании.

Ранее украинский президент Петр Порошенко отдал поручение СБУ провести проверку всех государственных служащих на наличие родственников, которые живут в Крыму, имея при этом паспорта РФ. Украинский лидер также указал на необходимость особое внимание уделять представителям правоохранительных структур.

Позже украинские СМИ сообщили о родственников Петра Порошенко и Павла Климкина, проживающих на Крымском полуострове. В публикациях отмечалось, что некоторые родственники украинского президента и руководителя МИД в прошлом принимали участие в референдуме, проводившемся по вопросу присоединения к РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 252

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