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Генассамблея ООН приняла резолюцию Киева о милитаризации Крыма
11:59
Фото: ap-pa.ru
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, передает агентство "Интерфакс".
Соответствующий проект ранее был внесен представителем Киева.
В документе выражается осуждение по поводу роста военного присутствия РФ на территории Крымского полуострова, возведения моста через Керченский пролив, а также ограничения международного судоходства в акватории Азовского моря. Украинскую резолюцию подержали представители шестидесяти шести стран. Девятнадцать государств решили проголосовать против. Более семидесяти делегатов предпочли воздержаться, сообщается в опубликованном отчете о состоявшемся голосовании.
Ранее украинский президент Петр Порошенко отдал поручение СБУ провести проверку всех государственных служащих на наличие родственников, которые живут в Крыму, имея при этом паспорта РФ. Украинский лидер также указал на необходимость особое внимание уделять представителям правоохранительных структур.
Позже украинские СМИ сообщили о родственников Петра Порошенко и Павла Климкина, проживающих на Крымском полуострове. В публикациях отмечалось, что некоторые родственники украинского президента и руководителя МИД в прошлом принимали участие в референдуме, проводившемся по вопросу присоединения к РФ.
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