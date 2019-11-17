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Украина продолжит судиться с Россией после возврата военных кораблей
19:36
Фото: infoline.ua
Киевские власти намерены продолжать судиться с Москвой из-за задержанных Россией украинских военных кораблей, несмотря на их возвращение.
Соответствующее заявление в своем Facebook сделала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
По словам Елены Зеркаль, возвращенные Украине "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" сейчас следуют в Одессу. Вместе с тем, команда внешнеполитического ведомства направляется в Гаагу. Представители официального Киева примут участие в первых слушаниях арбитражного трибунала.
Рассмотрение дела о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех моряков экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву начнется уже в четверг, 21 ноября, заявила замминистра.
Осенью прошлого года в России были арестованы украинские моряки, нарушившие на трех кораблях правила прохода из Черного в Азовское море. Вскоре после этого Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. Внесенный Киевом документ, в частности, включал в себя осуждение из-за препятствования международному судоходству в акватории Азовского моря. В сентябре этого года украинские моряки были возвращены в рамках обмена задержанными лицами между Москвой и Киевом.
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