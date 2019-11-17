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Украина продолжит судиться с Россией после возврата военных кораблей


19:36
Украина продолжит судиться с Россией после возврата военных кораблейФото: infoline.ua

Киевские власти намерены продолжать судиться с Москвой из-за задержанных Россией украинских военных кораблей, несмотря на их возвращение.

Соответствующее заявление в своем Facebook сделала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

По словам Елены Зеркаль, возвращенные Украине "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" сейчас следуют в Одессу. Вместе с тем, команда внешнеполитического ведомства направляется в Гаагу. Представители официального Киева примут участие в первых слушаниях арбитражного трибунала.

Рассмотрение дела о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех моряков экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву начнется уже в четверг, 21 ноября, заявила замминистра.

Осенью прошлого года в России были арестованы украинские моряки, нарушившие на трех кораблях правила прохода из Черного в Азовское море. Вскоре после этого Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. Внесенный Киевом документ, в частности, включал в себя осуждение из-за препятствования международному судоходству в акватории Азовского моря. В сентябре этого года украинские моряки были возвращены в рамках обмена задержанными лицами между Москвой и Киевом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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