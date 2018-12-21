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США собираются выделить Украине дополнительно $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе
08:48
Фото: profi-forex.org
В Вашингтоне приняли решение о выделении помощи Киеву в размере десяти 10 миллионов долларов после событий, случившихся в конце ноября в Керченском проливе.
Как пояснили в Госдепартаменте, действия будут предприниматься совместно с Великобританией и Литвой.
Американское руководство после недавнего инцидента в Керченском проливе совместно с властями Великобритании и Литвы, которые также планируют увеличить помощь Украине в оборонной сфере, выделит Киеву десять миллионов долларов.
Как указано в заявлении замглавы пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Роберта Палладино, речь идет об "опасной эскалации со стороны России", которая требует ответа. В документе также упоминаются "необоснованные" действия россиян. В результате американские дипломаты, получив одобрение в Конгрессе, решили дополнительно выделить Украине деньги. Предполагается, что на эти средства Киев сможет укрепить свой "военно-морской потенциал".
Напомним, в конце минувшего ноября в РФ арестовали украинских моряков, на трех кораблях нарушивших правила прохода из Черного в Азовское море. Вскоре после того, как Генассамблея ООН приняла внесенную Киевом резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, которая содержала осуждение в связи с возведением моста через Керченский пролив и препятствование международному судоходству в водах Азовского моря, украинские власти выразили намерение вновь направить свои военные корабли через Керченский пролив. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, новый проход предполагается осуществить в сопровождении представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы продемонстрировать, как "Киев соблюдает законы".
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