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США собираются выделить Украине дополнительно $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе


08:48
США собираются выделить Украине дополнительно $10 миллионов после инцидента в Керченском проливеФото: profi-forex.org

В Вашингтоне приняли решение о выделении помощи Киеву в размере десяти 10 миллионов долларов после событий, случившихся в конце ноября в Керченском проливе.

Как пояснили в Госдепартаменте, действия будут предприниматься совместно с Великобританией и Литвой.

Американское руководство после недавнего инцидента в Керченском проливе совместно с властями Великобритании и Литвы, которые также планируют увеличить помощь Украине в оборонной сфере, выделит Киеву десять миллионов долларов.

Как указано в заявлении замглавы пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Роберта Палладино, речь идет об "опасной эскалации со стороны России", которая требует ответа. В документе также упоминаются "необоснованные" действия россиян. В результате американские дипломаты, получив одобрение в Конгрессе, решили дополнительно выделить Украине деньги. Предполагается, что на эти средства Киев сможет укрепить свой "военно-морской потенциал".

Напомним, в конце минувшего ноября в РФ арестовали украинских моряков, на трех кораблях нарушивших правила прохода из Черного в Азовское море. Вскоре после того, как Генассамблея ООН приняла внесенную Киевом резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, которая содержала осуждение в связи с возведением моста через Керченский пролив и препятствование международному судоходству в водах Азовского моря, украинские власти выразили намерение вновь направить свои военные корабли через Керченский пролив.  По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, новый проход предполагается осуществить в сопровождении представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы продемонстрировать, как "Киев соблюдает законы".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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