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Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе


12.11.2019 19:36
Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливеФото: cand.com.vn

Американский президент Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления, связанные с прошлогодним происшествием в Керченском проливе, сообщил Кристофер Андерсон,  в прошлом занимавший пост советника экс-спецпредставителя США по Украине. Как передает ТАСС, соответствующее заявление было сделано под присягой.

Бывший советник Курта Волкера выступил на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса в рамках расследований, которые связаны с процедурой импичмента главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Процесс был 24 октября инициирован демократами, которые на сегодняшний день имеют большинство в Палате представителей.

В минувший понедельник, 11 ноября, была обнародована стенограмма этих слушаний.

По словам Кристофера Андерсона, вскоре после событий, которые развернулись в Керченском проливе в ноябре прошлого года, американские дипломаты "подготовили заявление, осуждающее Россию". Однако высокопоставленные представители Белого дома блокировали публикацию этого текста.

Как полагает экс-советник Волкера, подобного рода решение могло быть обусловлено намерением Трампа получить больше сведений о случившемся, ситуация была довольно сложной - на тот момент "не вполне было ясно, находились ли корабли в международных водах", - отметил Андерсон.

Напомним, ранее в России были арестованы украинские моряки, нарушившие на трех кораблях правила прохода из Черного в Азовское море. Вскоре после этого Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. Внесенный Киевом документ, в частности, включал в себя осуждение из-за препятствования международному судоходству в акватории Азовского моря.

После событий в Керченском проливе в Вашингтоне приняли решение о выделении помощи Киеву в размере десяти 10 миллионов долларов. В Госдепе пояснили, что действия будут предприниматься совместно с Великобританией и Литвой, чтобы дать Киеву возможность укрепить свой "военно-морской потенциал".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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