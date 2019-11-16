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В Боливии пять человек стали жертвами столкновений
16.11.2019 14:25
Фото: rl0.ru
В результате столкновений, которые произошли в городе Кочабамба между производителями коки и военными, погибли по меньшей мере пять человек. Как сообщает Televisa, манифестанты выражали поддержку бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, который несколько дней назад был вынужден покинуть страну.
В местном полицейском департаменте заявили, что у манифестантов было найдено и изъято огнестрельное оружие и кустарно изготовленные гранатометы, а также разнообразные взрывчатые вещества.
Протестные акции в Кочабамбе начались практически сразу после того, как Жанин Аньес приняла присягу в качестве временного президента Боливии.
Напомним, глава государства Эво Моралес, а вслед за ним и практически все высшее руководство Боливии в минувшее воскресенье объявили об отставках. Это случилось на фоне продолжавшихся почти три недели митингов. Политический кризис начался в Боливии после того, как 20 октября в стране состоялись выборы на пост президента. В ходе голосования зафиксировали различные факты мошенничества.
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