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Власти Мексики предоставили убежище Эво Моралесу
02:11
Фото: bizmast.ru
Руководство Мексики после соответствующего запроса бывшего боливийского лидера Эво Моралеса предоставили ему политическое убежище, передает Reuters.
Как сообщает агентство, заявление сделал глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.
Выступив на пресс-конференции, руководитель мексиканского ведомства объявил о том, что власти его страны приняли решение о предоставлении Эво Моралесу политического убежища, руководствуясь гуманитарными соображениями.
Как уже сообщалось, Моралес сообщил о том, что уходит в отставку с поста президента Боливии на фоне охвативших страну протестов. Вскоре стало известно, что экс-глава государства покинул Ла-Пас и направил запрос о предоставлении убежища властям ряда латиноамериканских стран.
Вслед за Моралесом объявили о своем уходе уже многие представители руководства страны, включая должностных лиц различных провинций и глав администрации городов.
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