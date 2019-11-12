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Сенатор Аньес приняла на себя полномочия главы Боливии
06:04
Фото: jornada.com.mx
Приняв на себя полномочия президента Боливии, оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила о скором проведении в стране президентских выборов.
По ее словам, необходимо провести их как можно скорее, передает РИА Новости.
Решение второго вице-спикера сената Жанин Аньес стать исполняющей обязанности президента Боливии одобрил Конституционный суд страны. В соответствии с Конституцией, выборы должны быть назначены в течение девяноста дней. Отмечается, что парламент не смог набрать кворума для утверждения Аньес, в связи с чем созвали экстренное заседание.
Как заявила Аньес, приняв полномочия президента, выборы нового главы государства необходимо провести как можно скорее. По данным местного издания Razon, выборы могут состояться после того, как сформируют новый состав избирательного суда - представители прежнего арестованы.
Прокомментировав смену власти в стране, бывший лидер Боливии Эво Моралес, который уже добрался до Мексики, назвал случившееся "коварным ударом" по стране. По его словам, назвав себя председателем Сената, а затем и временным президентом Боливии без необходимого кворума, первый сенатор окружила себя группой сообщников. При поддержке силовиков, они "подавляют народ".
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