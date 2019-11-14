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В Словакии смыло в реку трех женщин, пытавшихся спасти собак от наводнения


01:51
В Словакии смыло в реку трех женщин, пытавшихся спасти собак от наводненияФото: nia-kavkaz.ru

Трагедия случилась в небольшом городке Ревуца в центре страны.

Женщин, пытавшихся спасти питомцев из местного приюта для собак, разбушевавшейся водой смыло в реку Мурань.

О гибели трех женщин рассказал премьер страны Петер Пеллегрини, выступивший на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства. По его словам, правоохранительные органы Ревуцы уже подтвердили гибель всех трех женщин.

Пеллегрини выразил близким жертв наводнения глубокие соболезнования от лица правительства Словакии.

Во время заседания также было принято решение об объявлении сегодняшнего дня, 15 ноября, траурным после гибели 12 человек в ДТП. Трагедия случилась неподалеку от города Нитра на западе Словакии, где столкнулись грузовик, перевозивший камни, и автобус.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Подмосковье погиб школьник, пытавшийся спасти своих кошек во время пожара.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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