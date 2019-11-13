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В Словакии в ДТП с автобусом погибли 12 человек
13.11.2019 18:43
Фото: bz-berlin.de
Смертельная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла неподалеку от города Нитра на западе страны, передает РИА Новости.
Жертвами столкновения стали 12 человек, заявили представители местных властей.
Среди погибших - четверо детей, заявил официальный представитель Оперативного центра медслужбы республики Йозеф Минар. По его словам, ранения в аварии получили не менее семнадцати человек.
Ранее в СМИ появились сообщения о 13 жертвах ДТП, но информация была уточнена.
По словам Минар, выступление которого транслировалось по сетевым телевизионным каналам, на месте происшествия продолжается спасательная операция, поэтому цифры пока еще не окончательные.
Сведений о причинах столкновения пока нет, начато расследование.
Ранее к месту аварии прибыла глава МВД страны Дениса Сакова. В связи с трагическим происшествием прерывает свой официальный визит на Кипр и возвращается в Словакию премьер-министр Петер Пеллегрини.
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