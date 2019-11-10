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В Подмосковье погиб спасавший кошек подросток
10.11.2019 07:42
Фото: 2day.kh.ua
Трагедия случилась в окрестностях города Электросталь, передают российские СМИ со ссылкой на региональный главк МЧС.
Юноша успел покинуть загоревшийся дом вместе с родственниками, но бросился назад в огонь, чтобы спасти остававшихся там питомцев.
15-летний школьник, вернувшийся в загоревшийся дом, уже не смог выйти обратно. Тело подростка нашли пожарные, когда полностью ликвидировали пожар в частном доме.
По словам очевидцев, школьник успел покинуть задымленное помещение. Однако оказавшись на улице, он понял, что в опасности остаются его животные. Стремясь спасти своих любимых кошек, парень вернулся в дом и уже не смог его покинуть.
Правооохранительные органы приступили к проверке по факту трагического происшествия, случившегося в поселке, который расположен неподалеку от подмосковной Электростали.
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