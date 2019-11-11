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Доцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем"
05:19
Фото: rl0.ru
По словам историка, обвиняемого в жестоком убийстве 24-летней любовницы и расчленении ее останков, в последнее время их отношения становились все более сложными. Во время судебного заседания доцент СПбГУ заявил, что невеста ревновала его к детям от другой женщины.
Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей сожительницы-аспирантки Анастасии Ещенко, в зале суда признался, что любил ее. Однако во время очередной ссоры они оба потеряли контроль над собой. Когда девушка попыталась напасть на него с ножом, он схватился за оружие.
Рассказывая о событиях той страшной ночи, подозреваемый заявил, что глубоко раскаивается в совершенном, считая ходатайство следствия об аресте совершенно справедливым. Соколов добавил, что крайне "поражен тем, что произошло".
По данным СМИ, ученый успел выстрелить в девушку по меньшей мере четыре раза. Тело находилось в его квартире, когда к Соколову приходили гости. Позднее он принял решение избавиться от останков и начал расчленять тело, постепенно выбрасывая фрагменты трупа в реку Мойку.
Ученый в ходе допросов признавался, что морально ему было достаточно тяжело расчленять труп, поэтому он был вынужден беспрестанно пить. В результате он упал в воды во время очередной попытки выбросить фрагменты тела. Историка выловили и нашли в его рюкзаке кисти рук и оружие.
Позже останки погибшей аспирантки СПбГУ были найдены в Екатерингофке. Сигнал поступил от случайного прохожего. По данным СУ СКР по Петербургу, фрагменты тела обнаружили на расстоянии более трех километров от Фонтанного моста через Мойку, где был выловлен доцент Соколов.
Ранее сообщалось о том, как Соколов разрыдался во время судебного заседания после вопроса о том, сожалеет ли он о содеянном.
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