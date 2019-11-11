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Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ расплакался в суде
11.11.2019 17:37
Фото: Комсомольская правда в Санкт-Петербурге
Олег Соколов
Историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве 24-летней любовницы и коллеги, не смог сдержать эмоций во время судебного заседания, на котором избирали меру пресечения.
Как передает РИА Новости, доцент СПбГУ расплакался, когда его спросили, сожалеет ли он о содеянном.
По данным агентства, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов заплакал на заседании суда, когда у него спросили, сожалеет ли он об убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко.
Суд арестовал историка Олега Соколова, он взят под стражу на два месяца, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее ученый, выловленный в минувшие выходные из реки Мойки в Петербурге с отрезанными руками, уже успел оформить явку с повинной.
О погибшей известно, что ее имя - Анастасия Ещенко. В прошлом 24-летняя девушка переехала в Северную столицу из Краснодарского края. Ранее она поступила в аспирантуру, успешно окончив бакалавриат и магистратуру СПбГУ.
По версии следствия, Соколов расправился с Ещенко, с которой сожительствовал и вел совместные исследования, примерно в 2 часа ночи 8 ноября. Застрелив женщину из обреза малокалиберной винтовки после ссоры, он расчленил тело. Когда в дом историка пришла полиция, в квартире оставалась лишь голова погибшей - от остальных фрагментов тела Соколов уже успел избавиться.
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