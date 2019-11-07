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В Петербурге известный ученый подозревается в жестоком убийстве коллеги
17:04
Фото: Комсомольская правда в Санкт-Петербурге
Олег Соколов
По данным российских СМИ, жертвой преступления могла стать 24-летняя любовница задержанного.
В рюкзаке, который имел при себе 63-летний профессор Олег Соколов, полицейские обнаружили кисти рук убитой женщины и оружие.
Ранее поступили сведения о том, что в Санкт-Петербурге из реки Мойки выловили мужчину. С переохлаждением его доставили в больницу для оказания помощи. Во время осмотра рюкзака, который имел при себе мужчина, были найдены фрагменты тела убитой женщины.
Позже в СМИ распространились сообщения о том, что в жестоком убийстве молодой женщины подозревается известный в научных кругах ученый-историк. В причастности к гибели коллеги, по версии следствия, могут обвинить профессора Олега Соколва.
Со ссылкой на источники в полиции Санкт-Петербурга уточняется, что дома у задержанного было найдено тело убитой женщины. По версии следствия, преступление могло быть совершено несколько дней назад.
Обстоятельства ЧП выясняют правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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