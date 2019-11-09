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Подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ оформил явку с повинной
00:27
Фото: tobolsk.info
По рекомендации своего адвоката доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов дал признательные показания и оформил явку с повинной.
В ходе допроса ученый, задержанный с фрагментами тела своей 24-летней любовницы, рассказал, как убил ее и расчленил тело.
Вместе с тем, защита доцента намерена "отрабатывать версию самооговора", заявил журналистам адвокат Александр Почуев, представляющий интересы подозреваемого. Юрист пояснил, что мера пресечения ученому, вероятно, будет избрана в понедельник. Заседание состоится в Куйбышевском суде Северной столицы.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного, тогда как защита пока еще не определилась с тактикой, отметил Почуев.
Как сообщалось ранее, полиция Петербурга сегодня выловила из реки Мойки 63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона и известного специалиста по военной истории Франции Олега Соколова, который также считается основоположником военно-исторической реконструкции в России.
В ходе осмотра рюкзака, с которым нетрезвый ученый нырнул в воду и привлек к себе внимание правоохранителей, были найдены женские руки и травматический пистолет. Позже водолазы обнаружили на дней Мойки пакеты с ногами погибшей ученицы доцента СПбГУ.
По данным агентства "Интерфакс", жертвой убийства, в котором подозревают историка, может быть его бывшая студентка. Девушку 1995 г.р. связывали с доцентом совместная научная деятельность - они вели исследования французского прошлого, а также романтические отношения.
Уточняется, что убийство было совершено еще 7 ноября. Избавившись от останков, подозреваемый якобы планировал суицид в Петропавловской крепости. В ряде СМИ появились сообщения о том, что ученый собирался покончить с собой в костюме Наполеона.
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