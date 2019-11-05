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Бывший король Малайзии не признает сына Оксаны Воеводиной
5.11.2019 18:44
Фото: jauns.lv
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксане Воеводиной и выплачивать огромные алименты, которая потребовала его бывшая супруга.
Однако 27-летняя российская модель продолжает настаивать на том, что отцом ее сына является именно Мухаммад V.
В прошлом Оксана Воеводина заявляла, что не собирается проводить генетическую экспертизу, ведь достаточно взглянуть на малыша, чтобы понять, кто его отец. Но по мнению экс-короля Малайзии Мухаммада V, ребенок мог появиться на свет "от любого азиатского мужчины", сообщает Daily Mail.
Комментарий был дан вскоре после того, как бывшая супруга малайзийского монарха впервые опубликована фото ребенка, на котором можно увидеть лицо - ранее внешность младенца скрывала ретушь.
Обладательница титула "Мисс Москва" Оксана Воеводина в своем микроблоге ранее писала о перипетиях взаимоотношений с бывшим мужем. Кроме того, она уже не раз давала довольно откровенные интервью, рассказывая о том, как познакомилась с малайзийским королем, а также делилась признаниями о их разрыве.
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