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Русская жена подарила сына экс-королю Малайзии
4.6.2019 10:00
Фото: atvlog.ru
"Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина впервые стала матерью. Русская супруга бывшего короля Малайзии Мухаммада Пятого родила сына.
О радостном событии счастливая мать сообщила в своем аккаунте в Instagram.
Оксана Воеводина и ее супруг стали родителями сына. Для экс-короля Малайзии Мухаммада Пятого, как и для обладательницы титула "Мисс Москва - 2015" мальчик стал первенцем. Имя малыша пока не называлось.
Пара узаконила свои отношения прошлой осенью, после романа, который продолжался в течение нескольких месяцев. Известно, что супруги еще до свадьбы начали задумываться о ребенке и отправились в Германию, чтобы пройти соответствующее медицинское обследование у высококвалифицированных специалистов.
Напомним, пышное свадебное торжество, еще до которого Воеводина приняла ислам, было организовано в ноябре 2018 года в столичном концертном зале Barvikha Concert Hall.
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