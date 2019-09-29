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«Мисс Москва» Оксана Воеводина заявила, что не будет делать ДНК-тест


29.9.2019 00:13
«Мисс Москва» Оксана Воеводина заявила, что не будет делать ДНК-тестФото: atvlog.ru

Как рассказала победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина, она до сих пор не понимает, почему распался ее брак с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. В интервью Daily Mail россиянка призналась, что ее семейная жизнь прекратилась еще до рождения ребенка.

По словам Оксаны Воеводиной, о расторжении собственного брака она прочитала в интернете. По сей день с ней лично никто не связывался. Обладательница титула королевы красоты пояснила, что Мухаммад V уехал от нее еще в конце прошлого года. С того времени супруг так и не вышел с ней на связь, хотя "все было хорошо".

Модель сообщила, что они с мужем очень ждали появления на свет их первенца. Причины размолвки до сих пор остаются для нее тайной, пояснила Воеводина. При этом она добавила, что не собирается делать ДНК-тест, ведь азиатские черты лица ее сына говорят сами за себя. О том, что ее супруг ради нее отказался от трона, модель предпочла не говорить. По словам Воеводиной: она вне политики, к которой относятся такие события.

Ранее в прессе появились сведения о том, что экс-король Малайзии оформил развод с россиянкой при помощи процедуры "тройной талак", не допускающей какого-либо урегулирования семейных отношений между супругами. По данным СМИ, отец также не собирается признавать ребенка, который появился на свет в мае этого года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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