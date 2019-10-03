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СМИ: Экс-супруг Оксаны Воеводиной шокирован размером алиментов, которые она требует


08:38
СМИ: Экс-супруг Оксаны Воеводиной шокирован размером алиментов, которые она требуетФото: jauns.lv

Как рассказали приближенные бывшего короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V, россиянка Оксана Воеводина, в прошлом завоевавшая титул королевы красоты "Мисс Москва – 2015", якобы потребовала от него "астрономические алименты".

По данным Daily Mail, речь идет о более чем 700 миллионах рублей.

Цитируя собственные источники, газета перечисляет требования королевы красоты. Как стало известно, Оксана Воеводина хотела бы получить от бывшего мужа две квартиры - в Москве и Лондоне, стоимостью соответственно около 9 и 640 миллиона рублей. Кроме того, экс-супруга рассчитывает на ежемесячное пособие в размере около двух миллионов рублей.

В ближайшем окружении бывшего монарха отметили, что его шокировали такие требования. По словам султана, он даже обратился к придворным с вопросом о том, почему "ей так много нужно для младенца?", ведь речь пока не идет о том, что сын "поступает в Итон". Источники также напомнили о щедрых подарках, которые в прошлом получила Воеводина. Среди них - обручальное кольцо стоимостью более 16 миллионов рублей и автомобиль Porsche Cayenne.

Отмечается, что бывшая супруга короля сведения об "астрономических алиментах" пока не комментировала.  

Напомним, не так давно Оксана Воеводина изложила свою версию расставания с экс-королем Малайзии. По словам обладательницы титула "Мисс Москва – 2015", проводить генетическую экспертизу в целях установления отцовства она не собирается.

Автор: Злата Богатова

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