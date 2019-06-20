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Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с экс-королем Малайзии
20.6.2019 23:03
Фото: atvlog.ru
По словам обладательницы титула "Мисс Москва-2015", она познакомилась со своим будущим супругом в Европе в 2017 году.
Оксана Воеводина рассказала о начале романтических отношений с экс-королем Малайзии Мухаммадом V в своем Instagram.
Как стало известно, весной 2017 года Оксана Воеводина сотрудничала с ювелиром Джейкобом Арабо. Придя на ужин после очередного мероприятия, она и познакомилась с неким мужчиной, который "представился королем Малайзии". Восприняв это как шутку, она в ответ заявила, что тоже является королевой, причем российской столицы. Увлеченно проговорив весь вечер, они обменялись номерами телефонов, а потом продолжили общение, рассказала Воеводина.
Не так давно Оксана Воеводина, вышедшая замуж за короля Малайзии Мухаммада V и изменившая свое имя на Рихана Петра, впервые стала матерью. Мальчик стал первенцем и для ее мужа, вскоре после свадьбы отрекшегося от престола и сохранившего лишь титул султана Келантана.
Напомним, пышное свадебное торжество, незадолго до которого Воеводина приняла ислам, было организовано в ноябре 2018 года в столичном концертном зале Barvikha Concert Hall.
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