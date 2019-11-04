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СКР опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре


12:46
СКР опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-МареФото: uralinform.ru

На кадрах видео запечатлено, как 36-летнему Денису Поздееву удается войти в здание дошкольного учреждения.

Следователи уже предъявили задержанному обвинение в жестоком убийстве шестилетнего ребенка.

Подозреваемый в расправе над мальчиком в детском саду Нарьян-Мара к настоящему времени полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Следственный комитет России (СКР) разместил на своем YouTube-канале видеозаписи, сделанные в тот роковой день камерами, установленными на территории и в здании детского сада "Сказка". На кадрах можно увидеть, как мужчине удается войти в здание.

Оказавшись в детском саду, он поднимается по лестнице, а потом ходит по коридору, пробуя открыть все попадающиеся ему на пути двери. Случайно найдя подходящую, он входит в помещение. Затем подозреваемый запечатлен уже вместе с правоохранителями, которые выводят его из здания после преступления.ю

Преступление, в котором обвиняется 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара, было совершено во время тихого часа. Вероятно, поэтому нападавший, проникнув в детский сад, не попался никому на глаза. В результате мужчина добрался до одной из спален на третьем этаже и убил шестилетнего воспитанника.

В рамках начатого расследования ранее уже был задержан охранник детского сада, открывший преступнику дверь после звонка в домофон. По версии следствия, сотрудник не имел представления о том, кто это, однако впустил в здание.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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