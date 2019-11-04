Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

12:46

Фото: uralinform.ru



На кадрах видео запечатлено, как 36-летнему Денису Поздееву удается войти в здание дошкольного учреждения.



Следователи уже предъявили задержанному обвинение в жестоком убийстве шестилетнего ребенка.



Подозреваемый в расправе над мальчиком в детском саду Нарьян-Мара к настоящему времени полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.



Следственный комитет России (СКР) разместил на своем YouTube-канале видеозаписи, сделанные в тот роковой день камерами, установленными на территории и в здании детского сада "Сказка". На кадрах можно увидеть, как мужчине удается войти в здание.



Оказавшись в детском саду, он поднимается по лестнице, а потом ходит по коридору, пробуя открыть все попадающиеся ему на пути двери. Случайно найдя подходящую, он входит в помещение. Затем подозреваемый запечатлен уже вместе с правоохранителями, которые выводят его из здания после преступления.ю



Преступление, в котором обвиняется 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара, было совершено во время тихого часа. Вероятно, поэтому нападавший, проникнув в детский сад, не попался никому на глаза. В результате мужчина добрался до одной из спален на третьем этаже и убил шестилетнего воспитанника.



В рамках начатого расследования ранее уже был задержан охранник детского сада, открывший преступнику дверь после звонка в домофон. По версии следствия, сотрудник не имел представления о том, кто это, однако впустил в здание.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 141

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