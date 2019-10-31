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Убийца ребенка в Нарьян-Маре назвал мотив


31.10.2019 23:42
Убийца ребенка в Нарьян-Маре назвал мотивФото: uralinform.ru

По словам задержанного, он расправился с мальчиком, так как этого требовало некое заклинание. В беседе с полицейским 36-летний мужчина указал магазин, в котором якобы приобрел книгу с описанием ритуала.

Ранее стало известно о том, что подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.

По словам знакомых задержанного, в последнее время он злоупотреблял алкоголем, на фоне чего даже пытался совершить суицид. После неудачной попытки свести счеты с жизнью его пытались лечить в психиатрической больнице.

Друзья 36-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду, в прошлом не замечали в нем какой-либо агрессии, отмечают СМИ. Покинув специализированный стационар он вел себя в пределах нормы, никаких странностей не проявлял, отмечают знакомые задержанного.

Один из приятелей подозреваемого добавил, что мужчина не особо любил чтение, поэтому у него дома практически не было книг. Не увлекался он и эзотерикой, поэтому знакомые задержанного не могут пояснить, что за литературу с "заклинаниями" он якобы изучал незадолго до преступления. В беседе с полицейским мужчина пояснил, что хотел применить заклинание, чтобы он и его близкие были богаты и жили вечно. Однако оказавшись в наручниках задержанный признал, что впереди у него - тюрьма.

Автор: Злата Богатова

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