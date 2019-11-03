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Во Франции задержан грузовик с нелегалами из Пакистана


3.11.2019 02:12
Во Франции задержан грузовик с нелегалами из ПакистанаФото: imag.one

Правоохранительные органы Франции задержали грузовик, в котором укрывались более тридцати выходцев из Пакистана.

Управлял машиной также уроженец этого государства, передают французские СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры.

Инцидент произошел на юге Франции, неподалеку от границы с Италией. Грузовик, за рулем которого находился выходец из Пакистана, был остановлен для стандартной проверки. После того, как внутри машины были обнаружены нелегалы, водителя задержали.

Среди мигрантов было трое подростков, сообщают французские СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Ранее во Франции нашли чуть не погибших в холодильной фуре уроженцев Афганистана.

Полиция европейских стран существенно увеличила активность мероприятий, направленных на предотвращение нарушений миграционного законодательства после того, как в Великобритании погибли 39 человек. Выходцы из Вьетнама (первоначально сообщалось о том, что жертвами ЧП стали китайцы, но сведения были уточнены) были найдены в грузовике с морозильной камерой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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