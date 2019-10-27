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Во Франции нашли чуть не погибших в холодильной фуре мигрантов
27.10.2019 23:10
Фото: ukrinform.com
Восемь пострадавших от переохлаждения мигрантов находились в потайном отсеке, который был оборудован в кузове грузового рефрижератора.
Фуру досматривали в порту Кале, который находится на северо-западе Франции. Грузовик направлялся в Великобританию.
Среди мигрантов, обнаруженных французскими таможенниками, было четверо детей, возраст которых пока не уточняется. Инцидент произошел в ходе досмотра грузового рефрижератора, передает France-Presse. Как утверждают нелегалы, они являются выходцами из Афганистана. Сейчас им оказывается медицинская помощь - температура в холодильной камере, где находились люди, в тот момент не превышала минус 7 градусов, поэтому они пострадали от переохлаждения.
Фуру досматривали перед тем, как она на борту парома должна была направиться в Великобританию. Управляли грузовиком двое граждан Румынии, в настоящее время оба шофера задержаны.
Накануне в Великобритании предъявили обвинения водителю грузовика, в котором погибли 39 человек. 25-летнему Морису Робинсону инкриминируется целый ряд преступлений. В рамках этого громкого дела ранее были задержаны еще несколько человек.
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