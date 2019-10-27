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В Великобритании предъявили обвинения водителю грузовика, в котором погибли 39 человек


27.10.2019 20:07
Морис РобинсонФото: mirror.co.uk
Морис Робинсон

25-летнего Мориса Робинсона обвиняют в целом ряде преступлений.

Как сообщает телевизионный канал Sky News, задержанному уже предъявили обвинения в тридцати девяти эпизодах непредумышленного убийства.

Кроме того, Мориса Робинсона могут признать виновным в торговле людьми и содействии незаконной иммиграции, а также отмывании денег. Со ссылкой на полицию Эссекса, где ранее была найдена машина с десятками тел погибших от переохлаждения граждан Китая, уточняется, что уже в понедельник, 28 октября, Робинсон предстанет перед магистратским судом Челмсфорда.

В рамках продолжающегося расследования полиция ранее задержала еще трех человек: 38-летних мужчину и женщину из Уоррингтона (Чешир), а также 48-летнего жителя Северной Ирландии.

К настоящему времени полиция выяснила, что трейлер на пароме из бельгийского Зебрюгге прибыл в британский Пурфлит. Туда же вскоре на грузовике из Северной Ирландии прибыл Робинсон и забрал автоприцеп.

Ранее появились сведения о том, что погибшие люди, найденные в прицепе в Великобритании, были гражданами Китая. Позже распространилась информация о том, среди трагедии могли оказаться и граждане Вьетнама. Вероятно, они могли использовать фальшивые паспорта КНР. Дело в том, что как раз в то время, когда случилось ЧП, пропали несколько вьетнамцев, которые направлялись в Великобританию. Близкие начали бить тревогу, когда их родственники внезапно перестали выходить на связь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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