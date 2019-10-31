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Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре направят на психиатрическую экспертизу
31.10.2019 19:59
Фото: uralinform.ru
Как заявили представители Следственного комитета России (СКР), 36-летнего жителя Нарьян-Мара направят на психолого-психиатрическую экспертизу, передает агентство "Интерфакс".
Мужчину задержали по подозрению в убийстве воспитанника детского сада.
В ведомстве отметили, что в прошлом мужчина не был судим. В рамках уголовного дела, которое возбудили по факту гибели шестилетнего мальчика, подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.
На данный момент известно, что ребенок был смертельно ранен во время тихого часа. Мужчину, подозреваемого в расправе над мальчиком, задержали на месте преступления. В момент ЧП 36-летний местный житель, которому удалось проникнуть на третий этаж детского сада, находился в состоянии опьянения.
Шестилетний мальчик скончался в результате ножевого ранения.
Следственные органы НАО после трагедии возбудили несколько уголовных дел. Помимо преступления, которое предусмотрено п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), были выявлены основания для начала расследования по фактам халатности и оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Фигурантами могут оказаться представители руководства дошкольного учреждения и сотрудники ЧОП, которые должны были следить за тем, кто входит в здание детского сада.
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