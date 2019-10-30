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В НАО в детском саду во время тихого часа убили ребенка
17:39
Фото: uralinform.ru
Подозреваемого задержали охранники дошкольного учреждения
Правоохранительные органы Ненецкого автономного округа (НАО) задержали мужчину, проникшего с ножом в детский сад "Сказка", передают российские СМИ.
В результате инцидента погиб шестилетний ребенок.
Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад "Сказка" и зарезал одного из воспитанников, сообщает ГТРК "Поморье". Со ссылкой на источники в полиции Нарьян-Мара уточняется, что нападавший задержан.
Обстоятельства трагедии устанавливаются в рамках уголовного дела, которое следственные органы региона уже возбудили по факту гибели ребенка.
По имеющимся данным, ЧП случилось во время тихого часа. Как заявил губернатор НАО Александр Цыбульский, подозреваемый в убийстве ребенка 36-летний мужчина в момент совершения преступления находился в состоянии опьянения.
О задержанном известно, что в прошлом он был поставлен на учет в наркодиспансере как хронический алкоголик, передает РИА Новости. Мотивы убийства сейчас выясняют следователи.
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