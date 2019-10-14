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Эксперты обнаружили следы крови в иномарке пропавшей на Урале девушки
14.10.2019 07:38
Фото: kp.ru
Как передают российские СМИ, в салоне машины, которую пыталась продать 27-летняя жительница Свердловской области, найдены следы крови.
Ранее по факту исчезновения молодой матери-одиночки следственные органы уже возбудили уголовное дело.
По данным информационного портала Е1.ru, который цитирует источники в правоохранительных органах Челябинской области, машину уже исследовали эксперты. Тщательно изучив салон, специалисты пришли к выводу, что он был весь в крови, которую потом пытались смыть.
Напомним, девушка исчезла еще 10 октября, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своей иномарки. Жительница Урала, воспитывающая дочь-школьницу, решилась продать машину, чтобы решить вопрос с жильем.
Вскоре после того, как женщина не вернулась домой, обеспокоенные родственники обратились в полицию. В результате начатых поисков машина была найдена на территории соседней Челябинской области, у перекупщика. Бизнесмен пояснил, что приобрел иномарку у цыган, вместе с которыми к нему приезжала девушка, похожая на владелицу автомобиля. При этом он заплатил за машину гораздо меньше, чем предполагала получить пропавшая хозяйка иномарки.
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