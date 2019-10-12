Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале пропала молодая женщина, продававшая иномарку

12.10.2019 19:06

Фото: megatyumen.ru



В Екатеринбурге найден автомобиль, принадлежавший 27-летней местной жительнице, пишут региональные СМИ. Молодая женщина начала искать покупателей на машину еще летом. Отправившись на встречу, связанную с продажей автомобиля, владелица транспортного средства пропала.



Как пишут местные СМИ, в ходе начатых поисков полицейским удалось отыскать автомобиль, принадлежащий 27-летней Ксении К. Машина была найдена у перекупщиков, причем в салоне имелись все документы на транспортное средство, а также паспорт женщины, пропавшей еще 10 октября.



Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Свердловской области уточняется, что машину перекупщики предлагали потенциальным покупателям за гораздо меньшие деньги, чем просила Ксения. Судя по объявлениям на специализированных сайтах, женщина собиралась выручить за свою Audi Q5 не менее 780 тысяч рублей.



Вечером минувшего четверга, 10 октября, женщина предупредила близких, что направляется на Уралмаш, где встретится с покупателем. Известно, что она поехала туда одна. После этого никакой информации о судьбе и местонахождении жительницы Урала, которая одна воспитывает дочь-школьницу, нет.



По словам подруг, Ксения приняла решение продать автомобиль, чтобы решить вопрос с жильем. Она собиралась приобрести квартиру поближе к месту работы.



Автор: Злата Богатова

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