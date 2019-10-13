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Женская сеть myJulia.ru
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На Урале возбудили дело после пропажи молодой матери
13.10.2019 11:48
Фото: kp.ru
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", сообщили представители СУ СКР по Свердловской области.
27-летняя жительница Каменск-Уральского пропала, когда уехала на встречу с покупателями машины.
Ранее стало известно, что молодая мать-одиночка приняла решение продать автомобиль, собираясь погасить часть ипотечного кредита. Женщина уехала на встречу с потенциальными покупателями еще 10 октября. После этого ее никто не видел.
Иномарку позднее полиция обнаружила у челябинского перекупщика. В салоне автомобиля найдены документы и паспорт пропавшей женщины. Торговец заявил, что купил машину за 500 тысяч рублей, тогда как первоначально владелица автомобиля назначала цену за свою Audi Q5 в размере не менее 780 тысяч рублей.
Перекупщик также пояснил, что купил машину у цыган, приехавших к нему вместе с девушкой, очень похожей на пропавшую владелицу автомобиля. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства исчезновения молодой женщины.
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