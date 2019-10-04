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Тарантино рассказал о работе над новой книгой


4.10.2019 19:03
Тарантино рассказал о работе над новой книгойФото: super.ru

Режиссер Квентин Тарантино поделился рассказом о своей новой книге в ходе телевизионной беседы с Мартином Скорсезе, пишет VICE.

По словам кинематографиста, он усердно продолжает работу, хотя новый роман пока еще находится на самой ранней стадии.

Как сообщил Квентин Тарантино, сюжет его новой книги предполагается выстроить вокруг истории ветерана Второй мировой войны, являющегося большим поклонником кино. Режиссер не уточнил, когда предполагает завершить проект.

В последнее время в сценариях картин Тарантино появляется все больше объемных прозаических фрагментов. Учитывая, что работа со сценарием "Однажды в Голливуде", где неоднократно переписывались диалоги героев, продолжалась примерно пять лет, новое произведение режиссера будет представлено не очень скоро.

Ранее кинематографист поделился радостной новостью о том, что скоро впервые станет отцом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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