Новости шоу-бизнеса

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Новый фильм Тарантино «Однажды в... Голливуде» собрал в России более 1 млрд рублей
31.8.2019 20:27
Фото: line-scdn.net
По итогам первых выходных после премьеры картины она стала лидером отечественного проката - кассовые сборы составили более 500 млн рублей, передает ТАСС.
Судя по информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), на текущий момент лента уже успела заработать в РФ свыше миллиарда.
События новой картины Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) разворачиваются в Лос-Анджелесе полувековой давности - в 1969 году Рик Далтон, в прошлом снимавшийся в вестернах, вместе со своим дублером Клиффом ищут свою нишу в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
Главных героев в этом фильме сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Режиссер лично презентовал свое творение, приехав в Москву в начале августа.
К слову, не так давно кинематографист поделился радостной новостью о том, что впервые станет отцом.
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