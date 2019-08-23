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Квентин Тарантино скоро впервые станет отцом


23.8.2019 16:41
Квентин Тарантино скоро впервые станет отцомФото: nv-online.info

Известный американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино в скором времени впервые станет отцом.

56-летний кинематографист и его 35-летняя супруга Даниэлла сами поделились радостным известием, опубликовав соответствующее заявление.

Когда именно ожидается появление на свет первенца, Даниэлла и Квентин Тарантино пока не уточнили. Пара лишь призналась, что рада сообщить о том, что ожидает малыша.

Свою будущую жену супругу режиссер впервые увидел в 2009 году, это случилось в ходе проведения промо-кампании кинокартины "Бесславные ублюдки". В 2016-м году пресса начала писать об их романе, а через год пара сделала объявление о помолвке.

Кинематографист узаконил свои отношения с израильской исполнительницей в ноябре прошлого года. Тайная свадьба состоялась в Лос-Анджелесе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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