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Квентин Тарантино скоро впервые станет отцом
23.8.2019 16:41
Фото: nv-online.info
Известный американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино в скором времени впервые станет отцом.
56-летний кинематографист и его 35-летняя супруга Даниэлла сами поделились радостным известием, опубликовав соответствующее заявление.
Когда именно ожидается появление на свет первенца, Даниэлла и Квентин Тарантино пока не уточнили. Пара лишь призналась, что рада сообщить о том, что ожидает малыша.
Свою будущую жену супругу режиссер впервые увидел в 2009 году, это случилось в ходе проведения промо-кампании кинокартины "Бесславные ублюдки". В 2016-м году пресса начала писать об их романе, а через год пара сделала объявление о помолвке.
Кинематографист узаконил свои отношения с израильской исполнительницей в ноябре прошлого года. Тайная свадьба состоялась в Лос-Анджелесе.
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