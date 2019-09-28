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Бывшая сотрудница клиники пытается продать фото больной Заворотнюк
28.9.2019 22:55
Фото: livejournal.com
В российские СМИ обратилась женщина, утверждающая, что еще недавно работала в клинике, где сейчас лечится известная актриса Анастасия Заворотнюк.
По словам теперь уже бывшей работницы, она располагает фото- и видематериалами и готова их продать.
Как заявила женщина, связавшаяся уже с целым рядом отечественных СМИ, снимки делала она лично в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года. Отметив, что только что уволилась из больницы, где сейчас получает лечение Анастасия Заворотнюк, экс-сотрудница выразила готовность продать материалы на условиях полной анонимности.
По словам бывшей работницы клиники, решившей подзаработать на горе, один из снятых ей роликов длится 58 секунд, еще два – по 32 секунды. На видео и фото изображена Анастасия Заворотнюк, у которой ранее было диагностировано смертельно опасное онкологическое заболевание.
Ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил намерение подать в суд на "Первый канал", а также ведущего популярной программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова после выхода в эфира передачи о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк.
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