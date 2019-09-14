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Разин заявил, что подаст в суд на «Первый канал» за программу о Заворотнюк
06:51
Фото: diamantova-ledi.top
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил намерение подать в суд на "Первый канал", а также ведущего популярной программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова после выхода в эфира передачи о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк.
В минувший понедельник, 16 сентября, темой выпуска стали публикации в средствах массовой информации, сообщавшие о том, что сейчас происходит со звездой сериала "Моя прекрасная няня".
Обсуждая сообщения о тяжелом недуге актрисы Анастасии Заворотнюк, гости программы упоминали и Андрея Разина. В частности, радиоведущая Алла Довлатова заявила о том, что продюсер "вообще перестал существовать" для нее, ведь он якобы лишь делал себе пиар, интересуясь состоянием артистки, хотя не имеет к ней никакого отношения.
Призвав своих подписчиков в инстаграме не смотреть программу, Разин выразил намерение подать в суд на "Первый канал". Продюсер при этом нелицеприятно высказался о Довлатовой, подчеркнув, что его слова были вырваны из контекста.
В последние дни в прессе распространились сообщения о том, что Разин прокомментировал состояние Заворотнюк. По словам продюсера, у актрисы диагностировали четвертую стадию рака мозга.
Ранее врач объяснил, почему Заворотнюк не будут оперировать - опухоль, диагностированная у известной российской актрисы, относится к числу наиболее агрессивных. Учитывая, что она прорастает через здоровые ткани головного мозга, ее точные размеры определить просто нельзя, поэтому проведение хирургической операции не представляется возможным, констатировал представитель Центра радиохирургии НИИ им. Склифосовского нейрохирурга Вячеслав Рак.
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