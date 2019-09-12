Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга в последней стадии

15:21

Фото: smi2.net



По данным российских СМИ, актриса сейчас находится в реанимации одной из больниц Москвы, врачи решают вопрос о проведении операции.



Состояние Анастасии Заворотнюк оценивается как крайне тяжелое.



Российской актрисе Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз - рак головного мозга, передает портал Super.ru. В крайне тяжелом состоянии звезда "Моей прекрасной няни" ранее была доставлена в больницу и сейчас находится в реанимации. По данным ряда источников, ранее актриса лечилась в Польше.



Сейчас нейрохирурги проводят консилиум, чтобы определиться с планами дальнейшей терапии. Предполагается, что в скором времени Заворотнюк, которая уже ранее прошла курс химио-и лучевого лечения, будет прооперирована.



Уточняется, что в опухоль в мозге появилась в результате метастазирования. Рак у 48-летней актрисы диагностировали вскоре после того, как в прошлом октябре она родила третьего ребенка. Девочка, которую назвали Мила, появилась на свет в результате ЭКО.



Вместе с тем, в прессе также появились сообщения о том, что представители артистки опровергают сведения о ее госпитализации. Информация уточняется.



Автор: Злата Богатова

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