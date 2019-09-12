|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга в последней стадии
15:21
Фото: smi2.net
По данным российских СМИ, актриса сейчас находится в реанимации одной из больниц Москвы, врачи решают вопрос о проведении операции.
Состояние Анастасии Заворотнюк оценивается как крайне тяжелое.
Российской актрисе Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз - рак головного мозга, передает портал Super.ru. В крайне тяжелом состоянии звезда "Моей прекрасной няни" ранее была доставлена в больницу и сейчас находится в реанимации. По данным ряда источников, ранее актриса лечилась в Польше.
Сейчас нейрохирурги проводят консилиум, чтобы определиться с планами дальнейшей терапии. Предполагается, что в скором времени Заворотнюк, которая уже ранее прошла курс химио-и лучевого лечения, будет прооперирована.
Уточняется, что в опухоль в мозге появилась в результате метастазирования. Рак у 48-летней актрисы диагностировали вскоре после того, как в прошлом октябре она родила третьего ребенка. Девочка, которую назвали Мила, появилась на свет в результате ЭКО.
Вместе с тем, в прессе также появились сообщения о том, что представители артистки опровергают сведения о ее госпитализации. Информация уточняется.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|