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Врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга в последней стадии


15:21
Врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга в последней стадииФото: smi2.net

По данным российских СМИ, актриса сейчас находится в реанимации одной из больниц Москвы, врачи решают вопрос о проведении операции.

Состояние Анастасии Заворотнюк оценивается как крайне тяжелое.

Российской актрисе Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз - рак головного мозга, передает портал Super.ru. В крайне тяжелом состоянии звезда "Моей прекрасной няни" ранее была доставлена в больницу и сейчас находится в реанимации. По данным ряда источников, ранее актриса лечилась в Польше.

Сейчас нейрохирурги проводят консилиум, чтобы определиться с планами дальнейшей терапии. Предполагается, что в скором времени Заворотнюк, которая уже ранее прошла курс химио-и лучевого лечения, будет прооперирована.

Уточняется, что в опухоль в мозге появилась в результате метастазирования. Рак у 48-летней актрисы диагностировали вскоре после того, как в прошлом октябре она родила третьего ребенка. Девочка, которую назвали Мила, появилась на свет в результате ЭКО.

Вместе с тем, в прессе также появились сообщения о том, что представители артистки опровергают сведения о ее госпитализации. Информация уточняется.

Автор: Злата Богатова

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