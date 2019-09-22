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В Индонезии озвучили причины крушения Boeing 737 MAX
08:13
Фото: livejournal.com
Крушение Boeing 737 MAX в Эфиопии
Индонезийские эксперты смогли установить факторы, в результате которых осенью прошлого года разбилось воздушное судно авиакомпании Lion Air.
По мнению экспертов, причинами трагедии можно считать проблемы с конструкцией лайнера, а также недостаточный контроль.
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, индонезийские эксперты указывают на то, что их выводы пока еще не являются окончательными. Вместе с тем, есть основания полагать, что роковую роль также могли сыграть ошибочные действия экипажа.
Катастрофа, унесшая жизни 189 человек, произошла 29 октября прошлого года. Через несколько месяцев самолет той же модификации разбился в Африке. Жертвами крушения лайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии тогда стали 157 человек.
После двух инцидентов многие государства объявили о том, что закрывают территорию для пролета таких лайнеров, а ведущие авиакомпании приняли решение о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX 8.
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