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Пострадавший житель Эймсбери хочет отсудить у России почти $1,25 млн
22.9.2019 22:23
Фото: vk.com
Житель Великобритании Чарльз Роули, который отравился в Эймсбери летом 2018 года, намерен судиться с Москвой.
В иске будет указана сумма в 1 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн), сообщает Daily Mirror.
Газета цитирует заявление адвоката британца Патрика Макгвайра, который указал на "серьезные побочные эффекты от токсичного вещества", до сих пор наблюдающиеся у его клиента. Вместе с тем, наибольшее беспокойство у Чарльза Роули вызывает необходимость окончательно выяснить, что же с ним произошло.
Адвокат напомнил, что по мнению Скотленд-ярда, его клиент подвергся действию нервнопаралитического вещества, от которого также скончалась его приятельница Дон Стерджес. В Лондоне убеждены, что тот же яд якобы применялся во время инцидента, случившегося с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которые были отравлены в марте прошлого года а Солсбери.
Расследование этих двух случаев ранее уже было объединено, тогда как ответственность за случившееся британские власти возложили на РФ. Российское руководство продолжает решительно отвергать все обвинения такого рода. В Москве вновь и вновь напоминают о том, что все отечественное химоружие было уничтожено под контролем Организации по запрещению химического оружия.
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