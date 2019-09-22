ИнтерНовости - новости в стране и мире
Экипажу, аварийно посадившему А321 в кукурузном поле, подарили квартиры
Экипажу, аварийно посадившему А321 в кукурузном поле, подарили квартиры
В Японии из-за тайфуна отменили более 400 авиарейсов
В Японии из-за тайфуна отменили более 400 авиарейсов
Пострадавший житель Эймсбери хочет отсудить у России почти $1,25 млн
Пострадавший житель Эймсбери хочет отсудить у России почти $1,25 млн
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Эксперты назвали регионы России с самым высоким ростом зарплатыЭксперты назвали регионы России с самым высоким ростом зарплаты
Врачи больше не лечат Заворотнюк, рассказала пациентка медцентраВрачи больше не лечат Заворотнюк, рассказала пациентка медцентра
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машиныНа учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
Пострадавший житель Эймсбери хочет отсудить у России почти $1,25 млнПострадавший житель Эймсбери хочет отсудить у России почти $1,25 млн
Трамп обвинил Байдена во лжиТрамп обвинил Байдена во лжи

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ru
Осенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ruОсенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ru
Мастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисераМастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисера
Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Пострадавший житель Эймсбери хочет отсудить у России почти $1,25 млн


22.9.2019 22:23
Пострадавший житель Эймсбери хочет отсудить у России почти $1,25 млнФото: vk.com

Житель Великобритании Чарльз Роули, который отравился в Эймсбери летом 2018 года, намерен судиться с Москвой.

В иске будет указана сумма в 1 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн), сообщает Daily Mirror.

Газета цитирует заявление адвоката британца Патрика Макгвайра, который указал на "серьезные побочные эффекты от токсичного вещества", до сих пор наблюдающиеся у его клиента. Вместе с тем, наибольшее беспокойство у Чарльза Роули вызывает необходимость окончательно выяснить, что же с ним произошло.

Адвокат напомнил, что по мнению Скотленд-ярда, его клиент подвергся действию нервнопаралитического вещества, от которого также скончалась его приятельница Дон Стерджес. В Лондоне убеждены, что тот же яд якобы применялся во время инцидента, случившегося с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которые были отравлены в марте прошлого года а Солсбери.

Расследование этих двух случаев ранее уже было объединено, тогда как ответственность за случившееся британские власти возложили на РФ. Российское руководство продолжает решительно отвергать все обвинения такого рода. В Москве вновь и вновь напоминают о том, что все отечественное химоружие было уничтожено под контролем Организации по запрещению химического оружия.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В США молодая женщина стала жертвой стрельбы, которую устроили неизвестныеВ США молодая женщина стала жертвой стрельбы, которую устроили неизвестные
В Пакистане в ДТП погибли 26 человекВ Пакистане в ДТП погибли 26 человек
СМИ: Генконсульство в Стамбуле меняет адрес из-за дела ХашкаджиСМИ: Генконсульство в Стамбуле меняет адрес из-за дела Хашкаджи
В Китае грузовик въехал в толпу: погибли 10 человекВ Китае грузовик въехал в толпу: погибли 10 человек
В Канаде молодежь устроила стрельбу из-за видеоклипаВ Канаде молодежь устроила стрельбу из-за видеоклипа

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 935


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru