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Племянница Скрипаля допускает, что он пошел на сделку с Лондоном
08:31
Фото: image-bank.net
Как заявила родственница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория, она не исключает, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль было инсценировано.
По мнению племянницы Скрипаля, вполне вероятно, что они добровольно согласились на участие.
Как пишут "Известия", опубликовав интервью с Викторией Скрипаль, она считает, что ее родственникам могли пообещать некие дивиденды за участие в инсценировке нападения. Учитывая, что властям королевства был необходим "повод для обострения отношений с Москвой", и вполне вероятно, что Скрипали просто пошли на сделку с Лондоном, заявила племянница бывшего полковника ГРУ.
Виктория Скрипаль отметила, что семья до сих пор не имеет представления о том, где сейчас находятся родственники. Она предположила, что Сергея и Юлию содержат в разных местах, при этом постоянно контролируют. В последний раз она получала известие от дяди в начале мая. В начале голосового сообщения, которое ей прислал Скрипаль, она слышала, как он на английском языке спрашивает разрешения на его отправление.
Весной прошлого года в небольшом британском городке Солсбери в графстве Уилтшир отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - гражданку РФ. По мнению официального Лондона, к инциденту, в ходе которого применялось нервно-паралитическое вещество "Новичок", якобы причастны российские спецслужбы. В Москве все подобные домыслы продолжают решительно отвергать.
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