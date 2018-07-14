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Более 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в Эймсбери
14.7.2018 21:40
Фото: twimg.com
В Великобритании в рамках расследования инцидента в Эймсбери было собрано свыше 400 вещественных доказательств, передает агентство "Интерфакс". На официальном портале Скотланд-Ярда указано, что поиски "будут продолжаться еще несколько недель, если не месяцев".
Британские следователи продолжают активно вести сбор улик по делу, связанному с инцидентом в Эйсмбери. На сегодняшний день им уже удалось отыскать порядка 400 вещественных доказательств. Они были найдены поисковыми группами в рамках продолжающегося расследования убийства Дон Стерджесс.
Напомним, ранее в доме отравленного Чарли Роули был обнаружен флакон со следами нервнопаралитического газа "Новичок". В настоящее время эксперты выясняют, могло ли вещество из той же партии применяться в Солсбери, где в марте этого года отравили Скрипалей.
ЧП в британском городе Эймсбери случилось 30 июня, когда Чарли Роули и Дон Стерджесс нашли в бессознательном состоянии. Правоохранители пришли к выводу, что пара пострадала из-за воздействия некого отравляющего вещества. Женщина, которую в критическом состоянии госпитализировали в одну из клиник Солсбери, через несколько дней умерла. После ее гибели дело было переквалифицировано.
В начале марта этого года на лавке около торгового центра в Солсбери были найдены Сергей Скрипаль, в прошлом завербованный иностранной разведкой и осужденный в РФ за передачу за рубеж секретных сведений, и его дочь Юлия. Женщина, являясь гражданкой РФ, регулярно навещала отца, проживающего после амнистии в Великобритании.
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