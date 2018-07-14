Более 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в Эймсбери

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Фигуристка Медведева рассказала, как ей живется в Канаде
Фигуристка Медведева рассказала, как ей живется в Канаде
В Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 года
В Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 года
В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»
В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Британских пользователей ужаснули манеры Трампа при встрече с королевойБританских пользователей ужаснули манеры Трампа при встрече с королевой
Фигуристка Медведева рассказала, как ей живется в КанадеФигуристка Медведева рассказала, как ей живется в Канаде
Более 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в ЭймсбериБолее 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в Эймсбери
В Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 годаВ Ницце вспоминают погибших при теракте 14 июля 2016 года
В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»В Челябинске погиб мужчина, пострадавший при ремонте аттракциона «Дикий поезд»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!
Трудоустройство для женщин стало проще: на помощь приходят порталы в СетиТрудоустройство для женщин стало проще: на помощь приходят порталы в Сети

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Более 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в Эймсбери


14.7.2018 21:40
Более 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в ЭймсбериФото: twimg.com

В Великобритании в рамках расследования инцидента в Эймсбери было собрано свыше 400 вещественных доказательств, передает агентство "Интерфакс". На официальном портале Скотланд-Ярда указано, что поиски "будут продолжаться еще несколько недель, если не месяцев".

Британские следователи продолжают активно вести сбор улик по делу, связанному с инцидентом в Эйсмбери. На сегодняшний день им уже удалось отыскать порядка 400 вещественных доказательств. Они были найдены поисковыми группами в рамках продолжающегося расследования убийства Дон Стерджесс.

Напомним, ранее в доме отравленного Чарли Роули был обнаружен флакон со следами нервнопаралитического газа "Новичок". В настоящее время эксперты выясняют, могло ли вещество из той же партии применяться в Солсбери, где в марте этого года отравили Скрипалей.

ЧП в британском городе Эймсбери случилось 30 июня, когда Чарли Роули и Дон Стерджесс нашли в бессознательном состоянии. Правоохранители пришли к выводу, что пара пострадала из-за воздействия некого отравляющего вещества. Женщина, которую в критическом состоянии госпитализировали в одну из клиник Солсбери, через несколько дней умерла. После ее гибели дело было переквалифицировано.

В начале марта этого года на лавке около торгового центра в Солсбери были найдены Сергей Скрипаль, в прошлом завербованный иностранной разведкой и осужденный в РФ за передачу за рубеж секретных сведений, и его дочь Юлия. Женщина, являясь гражданкой РФ, регулярно навещала отца, проживающего после амнистии в Великобритании.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 217

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Игнашевич объявил, что завершил футбольную карьеруИгнашевич объявил, что завершил футбольную карьеру
В Башкирии спасены дети, отправившиеся в поход к водопадуВ Башкирии спасены дети, отправившиеся в поход к водопаду
Хорватам удалось обыграть англичан и выйти в финал ЧМ-2018Хорватам удалось обыграть англичан и выйти в финал ЧМ-2018
В Великобритании вынесен приговор исламисту, призывавшему к покушению на принца ДжорджаВ Великобритании вынесен приговор исламисту, призывавшему к покушению на принца Джорджа
Захарова: Уход Джонсона говорит о начале "правительственного кризиса" в ВеликобританииЗахарова: Уход Джонсона говорит о начале "правительственного кризиса" в Великобритании

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 755


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru