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На севере Мексики бандиты пытались атаковать армейский патруль


18.9.2019 17:23
На севере Мексики бандиты пытались атаковать армейский патрульФото: kanal32.info

Силовики ответным огнем ликвидировали троих нападавших, передает ТАСС со ссылкой на федеральное министерство общественной безопасности и защиты граждан Мексики. Инцидент произошел на территории штата Тамаулипас, расположенного в северо-восточной части страны.

По данным ведомства, вооруженные преступники пытались атаковать патруль Вооруженных сил Мексики в муниципалитете Мигель-Алеман. Военные отразили нападение: ответным огнем они уничтожили трех злоумышленников, изъяв три единицы длинноствольного оружия.

В результате ЧП никто из силовиков не пострадал. Сведений о том, какая из криминальных группировок, проявляющих активность в этом регионе, может быть причастна к случившемуся, пока не поступало.

В минувшем августе сотни силовиков были направлены в мексиканский город Уруапан, где произошло массовое убийство. Как уже сообщалось, там были найдены останки жестоко убитых девятнадцати человек. По предварительным данным, погибшие стали жертвами противостояния криминальных сообществ, действующих в регионе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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