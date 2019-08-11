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В мексиканский город, где произошло массовое убийство, направлены сотни силовиков
11.8.2019 12:48
Фото: navegandodelpasadoalfuturo.net
Ранее в Уруапане, расположенном в западной части страны, были найдены останки девятнадцати человек.
По предварительным данным, погибшие стали жертвами противостояния криминальных сообществ, действующих в регионе.
Как уже сообщалось, в числе погибших, тела которых нашли в разных районах Уруапана, были две женщины. По версии местных правоохранителей, убийцы подвергли своих жертв пыткам. Останки нескольких человек были найдены в виде фрагментов.
После инцидента руководство мексиканского штата Мичоакан приняло решение о существенном повышении мер безопасности в регионе. Руководитель местного министерства общественной безопасности региона Исраэль Патрон заявил о том, что в Уруапан дополнительно направлены 500 полицейских и военных, чтобы усилить эффективность оперативной работы и обеспечить безопасность населения. В числе силовиков, прибывающих в город, бойцы недавно созданной Нацгвардии.
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