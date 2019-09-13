|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Собчак объяснила, почему ее свадебный катафалк ехал с нарушениями
13.9.2019 21:58
Фото: ronin.ru
По словам российской телеведущей Ксении Собчак, которая сегодня во второй раз вышла замуж, багажник автомобиля-катафалка был открыт, потому что ей и ее мужу режиссеру Константину Богомолову необходимо дышать.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у ГИБДД возникли некие вопросы в связи с церемонией.
Как написала Ксения Собчак в Telegram-канале, прокомментировав публикации о том, что во время ее свадьбы были зафиксированы нарушения ПДД, автоинспекторы мучают ее "водителей, почему катафалк был открыт". Ведущая пояснила, что причина заключается лишь в том, что они с женихом нуждались в воздухе.
Свадьба состоялась сегодня в Москве. Ксения Собчак и ее избранник Константин Богомолов прибыли к Грибоедовскому ЗАГСу на катафалке. Черный автомобиль имел надпись: "Пока смерть не разлучит нас".
Вскоре в Госинспекции заявили о том, что водитель данного транспортного средства мог нарушить правила дорожного движения. По данным ГИБДД, где решили тщательно изучить видеокадры с праздничного торжества, автомобиль ехал с открытыми багажником, тогда как молодожены не были пристегнуты.
Напомним, не так давно стало известно о пополнении в семье бывшего мужа Собчак - 79-летний актер Эммануил Виторган вновь стал отцом. Артист, являющийся отцом экс-супруга ведущей Максима Виторгана, назвал дочь Этель.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|