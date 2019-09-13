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Собчак объяснила, почему ее свадебный катафалк ехал с нарушениями


13.9.2019 21:58
Собчак объяснила, почему ее свадебный катафалк ехал с нарушениямиФото: ronin.ru

По словам российской телеведущей Ксении Собчак, которая сегодня во второй раз вышла замуж, багажник автомобиля-катафалка был открыт, потому что ей и ее мужу режиссеру Константину Богомолову необходимо дышать.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у ГИБДД возникли некие вопросы в связи с церемонией.

Как написала Ксения Собчак в Telegram-канале, прокомментировав публикации о том, что во время ее свадьбы были зафиксированы нарушения ПДД, автоинспекторы мучают ее "водителей, почему катафалк был открыт". Ведущая пояснила, что причина заключается лишь в том, что они с женихом нуждались в воздухе.

Свадьба состоялась сегодня в Москве. Ксения Собчак и ее избранник Константин Богомолов прибыли к Грибоедовскому ЗАГСу на катафалке. Черный автомобиль имел надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

Вскоре в Госинспекции заявили о том, что водитель данного транспортного средства мог нарушить правила дорожного движения. По данным ГИБДД, где решили тщательно изучить видеокадры с праздничного торжества, автомобиль ехал с открытыми багажником, тогда как молодожены не были пристегнуты.

Напомним, не так давно стало известно о пополнении в семье бывшего мужа Собчак - 79-летний актер Эммануил Виторган вновь стал отцом. Артист, являющийся отцом экс-супруга ведущей Максима Виторгана, назвал дочь Этель.

Автор: Злата Богатова

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