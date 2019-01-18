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СМИ: Виторган побил режиссера Богомолова из-за Собчак
12:40
Фото: amic.ru
В Москве подрались актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов.
Как сообщает портал Starhit, потасовка между мужчинами произошла на улице, около одного из столичных кафе в центре города.
По словам очевидцев, в заведение, где проводил время Константин Богомолов, прибыл Максим Виторган. Вскоре после этого мужчины отправились на улицу. Когда режиссер возвратился, на его лице была видна кровь.
Невольные свидетели случившегося отмечают, что инцидент обсуждали все, кто находился в кафе. Судя по виду режиссера, "нос вроде цел", - отмечал один из посетителей. Обошлось без вызова скорой. Уточняется, что после конфликта режиссеру пришлось некоторое время провести в туалете, приводя себя в порядок.
По данным ряда СМИ, причиной столь бурного выяснения отношений может быть супруга артиста Ксения Собчак. Сама телеведущая случившееся с ее мужем пока не комментирует.
Отметим, не так давно Собчак и Виторган, узаконившие свои отношения в обстановке строжайшей секретности почти шесть лет назад, начали появляться без обручальных колец. Это породило массу домыслов о некой размолвке.
Напомним, пара поженилась 1 февраля 2013 года в столичном ЗАГСе города Москвы на Ленинском проспекте. Торжественное событие отмечалось в ресторане, в очень узком кругу. Для Максима Виторгана Ксения Собчак стала третьей супругой. От других браков он воспитывает сына и дочь. Совместный ребенок появился на свет в ноябре 2016 года, мальчика назвали Платоном.
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