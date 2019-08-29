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79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом


29.8.2019 12:25
79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцомФото: vk.com

В семье Эммануила Виторгана пополнение - артист снова стал отцом.

Известный российский артист уже показал новорожденную, опубликовав фото в своем Instagram. На снимке рядом с актером и его дочкой также запечатлены супруга Ирина Млодик и их дочь Этель, родившаяся в прошлом году.

Как стало известно, у 79-летнего артиста появилась на свет еще одна дочь. Малышку было решено назвать Кларой, сообщил в комментарии к снимку Эммануил Виторган, ставший отцом уже в четвертый раз.

В прошлом у Эммануила Виторгана в браке с Тамарой Румянцевой родилась дочь Ксения. Сын Максим появился на свет, когда актер был женат на Алле Балтер. В прошлом году супруга артиста Ирина Млодик подарила ему дочь Этель.

На сегодняшний день у Виторгана уже есть пятеро внуков и двое правнуков.

Автор: Злата Богатова

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