79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом

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29.8.2019 12:25

Фото: vk.com



В семье Эммануила Виторгана пополнение - артист снова стал отцом.



Известный российский артист уже показал новорожденную, опубликовав фото в своем Instagram. На снимке рядом с актером и его дочкой также запечатлены супруга Ирина Млодик и их дочь Этель, родившаяся в прошлом году.



Как стало известно, у 79-летнего артиста появилась на свет еще одна дочь. Малышку было решено назвать Кларой, сообщил в комментарии к снимку Эммануил Виторган, ставший отцом уже в четвертый раз.



В прошлом у Эммануила Виторгана в браке с Тамарой Румянцевой родилась дочь Ксения. Сын Максим появился на свет, когда актер был женат на Алле Балтер. В прошлом году супруга артиста Ирина Млодик подарила ему дочь Этель.



На сегодняшний день у Виторгана уже есть пятеро внуков и двое правнуков.



Автор: Злата Богатова

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