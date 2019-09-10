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Под Курганом четыре человека погибли в ДТП
10.9.2019 13:01
Фото: vk.com
В результате аварии, случившейся на трассе в Курганской области, погибли четыре человека.
Как сообщили в региональном главке МВД, столкнулись два автомобиля.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах местные СМИ пишут о том, что на 215-м километре автотрассы Екатеринбург - Шадринск (Курганская область) произошло столкновение транспортных средств "Газель" и Mazda.
Жертвами аварии стали оба водителя и два пассажира легковой иномарки. Сведений о том, что могло стать причиной смертельного ДТП, пока не поступало. Как сообщает региональное управление ГИБДД, начата работа по выяснению всех обстоятельств инцидента.
Ранее стало известно о трагедии под Пензой, где жертвами аварии стали родители и маленький ребенок.
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