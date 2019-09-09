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Под Пензой три человека погибли в ДТП


07:50
Под Пензой три человека погибли в ДТПФото: vk.com

Как сообщили представители регионального УГИБДД, среди погибших - ребенок.

Смертельная авария случилась вечером минувшего понедельника, 9 сентября, на территории Кузнецкого района Пензенской области.

По данным пресс-службы регионального главка МВД, столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получили три человека. Жертвами аварии стали родители и их ребенок 2014 г.р., отметили в ведомстве.

В пресс-службе областного УГИБДД уточнили, что участниками инцидента стали легковая машина Lada Granta и грузовик Mercedes - Benz. При столкновении погибли все, кто находился в автомобиле отечественного производства, включая девочку дошкольного возраста.

Водителя грузовой машины с травмами доставили в больницу.

Сведений о причинах аварии из официальных источников пока не поступало. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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