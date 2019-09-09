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Под Пензой три человека погибли в ДТП
07:50
Фото: vk.com
Как сообщили представители регионального УГИБДД, среди погибших - ребенок.
Смертельная авария случилась вечером минувшего понедельника, 9 сентября, на территории Кузнецкого района Пензенской области.
По данным пресс-службы регионального главка МВД, столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получили три человека. Жертвами аварии стали родители и их ребенок 2014 г.р., отметили в ведомстве.
В пресс-службе областного УГИБДД уточнили, что участниками инцидента стали легковая машина Lada Granta и грузовик Mercedes - Benz. При столкновении погибли все, кто находился в автомобиле отечественного производства, включая девочку дошкольного возраста.
Водителя грузовой машины с травмами доставили в больницу.
Сведений о причинах аварии из официальных источников пока не поступало. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
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