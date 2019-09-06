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Польшу назвали врагом российской государственности


6.9.2019 18:18
Польшу назвали врагом российской государственностиФото: vk.com

Организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны мероприятия можно считать свидетельством того, что Варшава намеревается разрушить российскую государственность, считает Матеуш Пискорский. Своим мнением по этому поводу польский журналист поделился в статье, которая была опубликована в общественно-политическом еженедельнике Myśl Polska.

По словам Матеуша Пискорского, сегодняшняя Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России, представляя собой угрозу ее государственности. Говоря о недавних мемориальных мероприятиях по поводу годовщины начала Второй мировой войны, он указал, что польские власти действуют методично.

Руководство Польши стремится ударить "по историко-международному самосознанию современной России". Не достигая каких-либо заметных результатов, вместе с тем, Польша практически предстает в образе врага российской государственности, последовательного и при этом отрицающего какие-либо правила.

Комментарий Пискорского был связан с недавним отказом польских властей приглашать представителей Москвы на памятные мероприятия в Варшаву.

Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, объяснявший решение не приглашать российскую делегацию, заговорил о том, что современная Россия якобы не соответствует "исторической правде". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это заявила, что после подобного рода реплик польское руководство поставило себя в крайне глупое положение.

Ранее от визита в польскую столицу отказался Александр Лукашенко. Как писало тогда издание Rzeczpospolita, белорусский лидер не принял приглашение польского коллеги Анджея Дуды, выразив солидарность с Владимиром Путиным.

Не было на мемориальных мероприятиях в Варшаве и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Американский президент был вынужден отменить запланированную поездку в Польшу из-за надвигающегося на США урагана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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