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На Багамах число жертв урагана «Дориан» увеличилось до 30
04:39
Фото: golos.ua
Как заявил премьер-министр страны Хьюберт Миннис, согласно уточненным сведениям, жертвами стихии, которая обрушилась на Багамы в начале недели, стали как минимум тридцать человек.
Количество без вести пропавших может доходить до тысячи.
По словам главы Минздрава Багамских островов Дуэйна Сэндса, общественности стоит быть готовой к невообразимым сведениям о числе погибших и человеческих страданиях. Ранее стало известно о том, что первой жертвой урагана стал семилетний ребенок. Сестра мальчика пропала без вести, когда семья пыталась перебраться в безопасное место.
Представители Береговой охраны Соединенных Штатов информируют о том, что спасли более двухсот человек, оказавшихся в зоне урагана "Дориан".
В минувший понедельник, 2 сентября, стихия обрушилась на северную часть Багамских островов. По данным специалистов, "Дориан" был самым сильным ураганом из тех, что когда-либо фиксировались на архипелаге. Скорость порывов ветра в тот момент составляла до 298 км/час, они сопровождались проливными дождями.
Согласно предварительным оценкам, из-за урагана на островах разрушены или серьезно повреждены около половины домов, в которых проживает порядка 70 тысяч человек. Масштаб урона лишь предстоит установить.
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