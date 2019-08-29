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Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США урагана
00:37
Фото: revizornews.ru
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что меняет свое расписание из-за приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Ранее предполагалось, что американский лидер посетит в эти выходные Польшу, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как заявил президент США, необходимо "гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме". По словам Дональда Трампа, в сложившейся ситуации он принял решение отправить в Варшаву вице-президента Майка Пенса
Сообщив об отмене визита на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, американский президент отметил, что только что провел телефонную беседу с польским коллегой Анджеем Дудой. Трамп пояснил, что намерен перенести поездку в Варшаву, которая ранее планировалась на 31 августа — 2 сентября.
Ранее стало известно о том, что в Варшаву не поедет и глава Белоруссии - информацию уже официально подтвердили в МИД страны. По данным СМИ, Александр Лукашенко решил выразить солидарность с не приглашенным на церемонию в Польшу президентом РФ Владимиром Путиным.
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