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Захарова отреагировала на заявление Варшавы о том, почему Путина не было на 80-летии начала войны


1.9.2019 19:24
Захарова отреагировала на заявление Варшавы о том, почему Путина не было на 80-летии начала войныФото: news-front.info

Как отметила официальный представитель МИД РФ, после подобного рода реплик польское руководство поставило себя в глупое положение.

Мария Захарова высказалась на эту тему в своем Facebook.

По мнению пресс-секретаря отечественного внешнеполитического ведомства, официальная Варшава давно не ставила себя в столь "глупое положение" - именно так Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания польского коллеги.

Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк решил пояснить, почему главы РФ Владимира Путина не было среди политиков, приглашенных на мемориальные мероприятия в Варшаве по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Представитель польского руководства, в частности, заговорил о том, что современная Россия якобы не соответствует "исторической правде".

Ранее от визита в польскую столицу отказался Александр Лукашенко. Издание Rzeczpospolita сообщило о том, что белорусский лидер не принял приглашение польского коллеги Анджея Дуды с учетом того, что на мемориальные мероприятия не позвали главу РФ. В материале отмечалось, что глава Беларуси таким образом собирался выразить солидарность с Владимиром Путиным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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